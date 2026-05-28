Перевод роты Вооруженных сил Украины под Чернигов — это попытка заткнуть дыры на фронте, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Так он прокомментировал информацию о переброске военнослужащих 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в регион. По его словам, этот шаг никак не скажется на дальнейшем продвижении российской армии.

Переброска отдельно взятых подразделений ВСУ [в Черниговскую область] называется тактикой затыкания дыр. Это говорит, что им больше нечем перекрывать приграничное направление. Рота, взвод, батальон — они сильны тем, что действуют в составе части. Когда выдергивают отдельно взятое подразделение, это еще раз подтверждает: они хаотично хватают все, что можно, и посылают именно на убой. Это никак не повлияет на ход выполнения боевых задач и продвижение российских войск, — сказал Липовой.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ставит перед ВСУ террористические задачи. При этом, по ее словам, Запад призывает Киев не снижать активность. По словам Захаровой, украинская сторона активно пользуется военно-политической поддержкой со стороны стран НАТО и ЕС.