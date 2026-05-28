«Важная мысль»: в Европе призвали Запад услышать слова Токаева о России Журналист Боуз: на Западе должны услышать заявление Токаева о ключевой роли РФ

Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ключевой роли России должны услышать на Западе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. Лидер республики подчеркнул, что без прямого участия Москвы ни одна крупная и значимая международная проблема не сможет найти должного решения.

Мне бы хотелось, чтобы больше людей на Западе понимали эту простую, но важную мысль, — отметил Боуз.

Ранее Токаев заявил, что президент России Владимир Путин выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для страны. Он также отметил, что, будучи выдающимся государственным деятелем и политиком мирового масштаба, российский лидер проводит последовательную политику на укрепление статуса РФ как великой державы.

Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил, что Европа, поддерживая проявления нацистской идеологии на Украине, семимильными шагами движется к войне с Россией. Дипломат отметил, что ЕС уже предоставляет свою территорию для осуществления атак на российскую территорию.