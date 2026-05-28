Путин назвал стратегически важную для России технологию

28 мая 2026 в 18:30

Путин назвал ИИ стратегически важной технологией

Фото: kremlin.ru
Искусственный интеллект стал стратегической технологией, способной обеспечить глобальную безопасность и прогресс, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. По его словам, опубликованным на сайте Кремля, ИИ обладает широкими перспективами в плане интеграционной работы.

Что же касается искусственного интеллекта, то это совсем новая, но весьма перспективная сфера интеграционного взаимодействия. Речь идет о стратегических технологиях, которые становятся важным фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса, — отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что замещение низкоквалифицированных работников на искусственный интеллект необратимо и неизбежно. По его словам, из-за активного внедрения нейросетей могут исчезнуть целые профессии.

До этого президент сообщил, что у России есть преимущества в борьбе за технологии ИИ между государствами и транснациональными корпорациями. Он отметил, что страна уже создает суверенные платформы развития искусственного интеллекта, но только работа вместе с партнерами может дать «совместный выхлоп».

