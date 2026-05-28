Путин предложил провести в России встречу на тему развития ИИ

Президент РФ Владимир Путин предложил провести в России в 2027 году встречу высокого уровня. На пленарном заседании Евразийского экономического форума, трансляцию которого вел Кремль, он отметил, что она может быть посвящена развитию суверенных моделей искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Путин назвал целью встречи обсуждение сотрудничества в сфере развития суверенных ИИ-моделей. Также запланировано обсуждение формирования единой инфраструктуры вычислительных мощностей и объектов энергетики. Кроме того, участники должны будут рассмотреть адаптацию технологий под местные потребности.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян указал, что представители бизнеса не станут полностью отказываться от использования ИИ даже из-за его дороговизны. По его словам, при этом многие предприниматели осознали, что офисные специалисты, которых сейчас много на рынке, обходятся гораздо дешевле, чем нейросети.

До этого Путин отметил на пленарном заседании Евразийского экономического форума, что искусственный интеллект стал стратегической технологией, способной обеспечить глобальную безопасность и прогресс. По его уточнению, ИИ обладает широкими перспективами в плане интеграционной работы.