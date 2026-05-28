ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 19:14

Путин заявил о формировании нового уклада промышленности

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент РФ Владимир Путин рассказал о формировании нового уклада промышленности и изменении социальной сферы под влиянием развития технологий. На пленарном заседании Евразийского экономического форума, которое транслировалось на сайте Кремля, он отметил, что технологии меняют политическую жизнь и способы передачи информации.

Это приводит к формированию принципиально нового уклада в промышленности, подчеркнул президент. Преобразуются сферы образования и здравоохранения, в целом меняется социальная сфера, добавил Путин.

На наших глазах меняются технологии политической жизни и передачи информации. Формируется принципиально новый уклад промышленности. Преобразуются образование, здравоохранение. И в целом меняется социальная сфера. И это касается не только учета и маршрутизации больных. Нет, это касается самих способов принятия решения по борьбе с соответствующими недугами, — заявил он.

Ранее Путин отметил, что от деления предприятий на оборонные и гражданские нужно отходить. Российский лидер добавил, что условные ограничения мешают осваивать новые решения на производстве.

До этого глава государства отмечал, что Российская Федерация нацелена на формирование стратегических технологических альянсов с дружественными государствами. По его словам, необходимо тщательно анализировать передовой зарубежный опыт с целью последующего внедрения инновационных решений внутри страны.

Власть
Владимир Путин
Россия
Промышленность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ
Ведьма предсказала судьбу Зеленского, следующий шаг по Украине: что дальше
Пьяный челябинец зарезал соседа и выкинул в окно
Мужчина покончил с собой в столичном тире
В Европе оценили риск войны между Россией и НАТО
В России объяснили, что не так с сельхозпродукцией из Армении
Среди погибших во время хаджа в Саудовской Аравии оказались россияне
Обладатель Кубка СССР 1960 года Посуэло умер на 86-м году жизни
Объемы медицинской помощи по ОМС увеличили для больных сахарным диабетом
Финский политик назвал главные препятствия для мира на Украине
Синдром больного здания: как уборка в офисе влияет на KPI
США оставили письмо Зеленского о поставках ПВО без ответа
Опубликовано видео с крупным градом на Кавказе
Во Франции покончили с рабством и отрезанием ушей
В Госдуме назвали дело беременной женщины «правоприменительным зудом»
Политолог рассказал, к чему приведет миграционный кризис во Франции
Червь поселился в глазу россиянки после укуса комара
Путин заявил о формировании нового уклада промышленности
Суд арестовал пьяную пару, похитившую школьника после драки на пляже
Пятерых членов ОПГ арестовали за торговлю оружием и похищения людей
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.