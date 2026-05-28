Путин заявил о формировании нового уклада промышленности

Президент РФ Владимир Путин рассказал о формировании нового уклада промышленности и изменении социальной сферы под влиянием развития технологий. На пленарном заседании Евразийского экономического форума, которое транслировалось на сайте Кремля, он отметил, что технологии меняют политическую жизнь и способы передачи информации.

Это приводит к формированию принципиально нового уклада в промышленности, подчеркнул президент. Преобразуются сферы образования и здравоохранения, в целом меняется социальная сфера, добавил Путин.

На наших глазах меняются технологии политической жизни и передачи информации. Формируется принципиально новый уклад промышленности. Преобразуются образование, здравоохранение. И в целом меняется социальная сфера. И это касается не только учета и маршрутизации больных. Нет, это касается самих способов принятия решения по борьбе с соответствующими недугами, — заявил он.

Ранее Путин отметил, что от деления предприятий на оборонные и гражданские нужно отходить. Российский лидер добавил, что условные ограничения мешают осваивать новые решения на производстве.

До этого глава государства отмечал, что Российская Федерация нацелена на формирование стратегических технологических альянсов с дружественными государствами. По его словам, необходимо тщательно анализировать передовой зарубежный опыт с целью последующего внедрения инновационных решений внутри страны.