Путин призвал отказаться от деления предприятий на оборонные и гражданские

От деления предприятий на оборонные и гражданские нужно отходить, заявил на X съезде Союза машиностроителей РФ президент России Владимир Путин. Российский лидер добавил, что условные ограничения мешают осваивать новые решения на производстве.

Нужно уходить от формального деления компаний на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент, от условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые, эффективные решения на производстве, — сказал Путин.

Союз машиностроителей России был создали 28 апреля 2007 года и объединяет более 1100 предприятий и организаций. В руководство организации входят представители крупнейших промышленных компаний, финансовых учреждений, ведущих технических вузов и региональных властей.

Ранее глава государства отмечал, что Российская Федерация нацелена на формирование стратегических технологических альянсов с дружественными государствами. По его словам, необходимо тщательно анализировать передовой зарубежный опыт с целью последующего внедрения инновационных решений внутри страны.