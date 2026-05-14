14 мая 2026 в 15:08

Путин призвал отказаться от деления предприятий на оборонные и гражданские

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Евгений Биятов, РИА Новости
От деления предприятий на оборонные и гражданские нужно отходить, заявил на X съезде Союза машиностроителей РФ президент России Владимир Путин. Российский лидер добавил, что условные ограничения мешают осваивать новые решения на производстве.

Нужно уходить от формального деления компаний на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент, от условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые, эффективные решения на производстве, — сказал Путин.

Союз машиностроителей России был создали 28 апреля 2007 года и объединяет более 1100 предприятий и организаций. В руководство организации входят представители крупнейших промышленных компаний, финансовых учреждений, ведущих технических вузов и региональных властей.

Ранее глава государства отмечал, что Российская Федерация нацелена на формирование стратегических технологических альянсов с дружественными государствами. По его словам, необходимо тщательно анализировать передовой зарубежный опыт с целью последующего внедрения инновационных решений внутри страны.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
