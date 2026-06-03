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03 июня 2026 в 19:19

Пушилин пообещал усилить защиту дорог после трагедии в Енакиево

Пушилин: меры по защите дорог в ДНР будут усилены

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Власти ДНР и правоохранительные органы усилят меры по защите дорог от украинских БПЛА, сообщил ТАСС глава региона Денис Пушилин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, также будут отрабатываться уже имеющиеся возможности.

Сейчас время диктует, что нужно защищать [от беспилотников ВСУ] и дороги, где сейчас мы будем отрабатывать уже имеющимися возможностями, — отметил Пушилин.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус в городе Енакиево. Глава Донецкой Народной Республики заявил, что он следовал по маршруту из Подольска Московской области в Симферополь. Транспортное средство было поражено почти в центре города.

Также министр здравоохранения ДНР Константин Масников заявил, что среди пассажиров рейсового автобуса, атакованного Вооруженными силами Украины, не было военнослужащих. По его словам, все пострадавшие являлись исключительно мирными жителями.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что все доказательства атаки ВСУ на автобус соберут и передадут представителям России на международных площадках. Он сообщил, что речь идет о передаче существенных деталей.

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