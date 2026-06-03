Пушилин: погибшие при ударе ВСУ по автобусу в Енакиево все еще не опознаны

Пушилин: погибшие при ударе ВСУ по автобусу в Енакиево все еще не опознаны

Тела погибших при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево еще не опознаны, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что эта работа продолжается, передает ТАСС.

К сожалению, их тела еще не опознаны. Но вся необходимая работа специалистами проводится, — отметил Пушилин.

Ранее в Донецкой Народной Республике запустили круглосуточную горячую линию после атаки украинского дрона на рейсовый автобус в Енакиево. Пользователи могут обратиться по вопросу восстановления сгоревших документов и взаимодействия с больницами, госпиталями в поиске родственников.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал усилить удары по военным объектам Украины после обстрела гражданского автобуса в ДНР. Он отметил, что произошедшее является целенаправленным актом агрессии против беззащитных людей. Депутат также подчеркнул, что Россия обязательно ответит, но не станет наносить удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры.