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03 июня 2026 в 11:55

В ДНР открыли горячую линию после удара ВСУ по рейсовому автобусу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Круглосуточную горячую линию запустили и в Донецкой Народной Республике после атаки украинского дрона на рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиево, говорится в Telegram-канале местного правительства. На нее можно обратиться в том числе по вопросам восстановления сгоревших документов и взаимодействия с больницами, госпиталями в поиске родственников.

В связи с ударом беспилотника по автобусу в Енакиево создана горячая линия +7 (949) 431 64 52, — уточнили региональные власти.

Ранее сообщалось, что трое пассажиров автобуса сейчас находятся в отделении реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. Всего пострадали 11 человек, в том числе ребенок 2016 года рождения, семь пассажиров погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

До этого представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что террористический удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево ДНР — это настоящая охота на людей. При этом она уточнила, что простых украинцев Киев тоже «загоняет в могилы», но уже с помощью принудительной мобилизации.

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