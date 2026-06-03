В ДНР открыли горячую линию после удара ВСУ по рейсовому автобусу

Круглосуточную горячую линию запустили и в Донецкой Народной Республике после атаки украинского дрона на рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиево, говорится в Telegram-канале местного правительства. На нее можно обратиться в том числе по вопросам восстановления сгоревших документов и взаимодействия с больницами, госпиталями в поиске родственников.

В связи с ударом беспилотника по автобусу в Енакиево создана горячая линия +7 (949) 431 64 52, — уточнили региональные власти.

Ранее сообщалось, что трое пассажиров автобуса сейчас находятся в отделении реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. Всего пострадали 11 человек, в том числе ребенок 2016 года рождения, семь пассажиров погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

До этого представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что террористический удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево ДНР — это настоящая охота на людей. При этом она уточнила, что простых украинцев Киев тоже «загоняет в могилы», но уже с помощью принудительной мобилизации.