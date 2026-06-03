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03 июня 2026 в 11:51

В Госдуме резко высказались об ударе ВСУ по автобусу в ДНР

Депутат Чепа призвал усилить удары по военным объектам Украины

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал усилить удары по военным объектам Украины после обстрела гражданского автобуса в ДНР. В беседе с NEWS.ru он отметил, что произошедшее является целенаправленным актом агрессии против беззащитных людей.

Атака ВСУ на автобус в ДНР — это очередной теракт, направленный против мирных жителей. Мы отвечаем, но не бьем и не будем бить по мирным гражданам. РФ наносит удары по военным и стратегическим объектам, а также инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность ВСУ. Что надо делать? Еще жестче отвечать, бить по этим целям. Журналисты вместе с политиками должны все это еще более активно освещать и говорить об этом, — высказался Чепа.

Ранее главврач Горловской больницы Нелли Якуненко заявила, что трое пассажиров рейсового автобуса Москва — Симферополь, которые пострадали в результате атаки ВСУ в Енакиево, находятся в отделении реанимации после операции. По ее словам, их состояние оценивается как тяжелое.

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