Иномарка наехала на пешеходов в российском регионе На трассе Калининград — Мамоново автомобиль насмерть сбил двух пешеходов

В Калининградской области на автодороге Калининград — Мамоново два пешехода погибли под колесами автомобиля, сообщили в региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, в ночь на вторник, 4 августа, на 15-м километре трассы водитель Mitsubishi сбил мужчину и женщину 1985 и 1986 годов рождения, которые находились возле своего неисправного Volkswagen, стоявшего на проезжей части.

Оба пешехода скончались на месте. Водитель и его 26-летняя пассажирка с травмами госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария случилась на территории Братска. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

До этого в Красноярском крае на трассе Зыково — Маганск произошло ДТП, в котором одна женщина погибла, а другой мужчина получил травмы. Спасатели использовали гидравлические инструменты, чтобы достать пострадавших из поврежденного автомобиля. Мужчину передали медицинским работникам для оказания помощи.