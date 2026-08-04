На запорожском направлении украинский военнослужащий пожаловался своему командиру на отсутствие продовольствия на позициях, заявив, что ему приходится «питаться солнцем», запись радиоперехвата оказалась в распоряжении РИА Новости. Боец также добавил, что они со служивцами голодают на протяжении двух дней.

Да я уже солнцем питаюсь! Выхожу и солнцем питаюсь <…> Мы уже два дня голодаем. Вода — еще бутылка есть, а с питанием в этот раз поиздевались конкретно, — сказал он.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Украины на передовой испытывают серьезные проблемы с продовольствием и водой. Из-за нехватки пищи некоторые бойцы теряли сознание. Воду добывали из ручья, зимой растапливали снег, кофе доставляли редко в больших пачках, его употребляли в сухом виде. Продовольствие поставляли раз в три дня: на четверых бойцов — две банки тушенки, лапша быстрого приготовления, чай и сахар.

До этого стало известно, что украинские военные покидают Красный Лиман из-за нехватки продовольствия и отсутствия снабжения. Солдаты регулярно выражают недовольство этими условиями.