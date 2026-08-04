Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 11:13

Бойцов ВСУ перевели на «солнечное» питание

Боец ВСУ пожаловался, что «питается солнцем» из-за отсутствия продовольствия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На запорожском направлении украинский военнослужащий пожаловался своему командиру на отсутствие продовольствия на позициях, заявив, что ему приходится «питаться солнцем», запись радиоперехвата оказалась в распоряжении РИА Новости. Боец также добавил, что они со служивцами голодают на протяжении двух дней.

Да я уже солнцем питаюсь! Выхожу и солнцем питаюсь <…> Мы уже два дня голодаем. Вода — еще бутылка есть, а с питанием в этот раз поиздевались конкретно, — сказал он.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Украины на передовой испытывают серьезные проблемы с продовольствием и водой. Из-за нехватки пищи некоторые бойцы теряли сознание. Воду добывали из ручья, зимой растапливали снег, кофе доставляли редко в больших пачках, его употребляли в сухом виде. Продовольствие поставляли раз в три дня: на четверых бойцов — две банки тушенки, лапша быстрого приготовления, чай и сахар.

До этого стало известно, что украинские военные покидают Красный Лиман из-за нехватки продовольствия и отсутствия снабжения. Солдаты регулярно выражают недовольство этими условиями.

Европа
ВСУ
голод
солдаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банда организаторов подставных свиданий предстанет перед судом
В Азербайджане появится участок для голосования на выборах в Госдуму
Иномарка наехала на пешеходов в российском регионе
США тайно готовит Тайвань к войне с Китаем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 августа: где сбои в РФ
«Верим в него»: тренер «Крыльев Советов» об игре Макарова в РПЛ
Полиция ищет водителя катера, отрезавшего голову дайверу
Экономист рассказал, как формируется курс рубля
Азербайджан напомнил о необходимости изменения Конституции Армении
Членов украинского пантеона признали в России пособниками нацистов
Пострадавший при атаке БПЛА умер в больнице
«Дух реваншизма»: военэксперт о размещении ФРГ подразделения РЭБ в Литве
Раскрыты две версии взрывов в Хмельницком, где нашли фрагменты тел военных
Россиянам раскрыли новые правила по обращению с багажом в транспорте
Мошенники семь часов издевались над ребенком, угрожая обысками
«Сухой месяц» прошел в Лондоне впервые за 155 лет
Почему не работает Telegram 4 августа: замедление, сбои, последние новости
Россиянин загадочно исчез сразу после концерта группы «Мумий Тролль»
Стало известно, кто в Европе решил не выступать против Испании
ВСУ атаковали детский сад
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.