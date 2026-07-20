«Не кормят, не снабжают»: в ВС России объяснили дезертирство из ВСУ ВСУ начали дезертировать из Красного Лимана из-за отсутствия еды и снабжения

Солдаты ВСУ начали дезертировать в Красном Лимане из-за отсутствия еды и снабжения, пояснил начальник разведки 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Север. По его словам, которые приводит ТАСС, военнослужащие постоянно жалуются на это.

Сейчас уже больше очаговое, причем очагово-принудительное (сопротивление ВСУ — NEWS.ru). Вывести их не выводят, не ротируют, потому что некем. В перехватах постоянно нытье: «Нас не кормят, нас не снабжают». Периодически они там уже молча уходят с позиции. То есть, такое наблюдается, — заявил офицер.

Север отметил, что ВСУ отправляют на краснолиманское направление совершенно необученных солдат. С его слов, они часто на виду просто копают яму. Военнослужащий рассказал, что бойцы СВО сразу же отрабатывают по ним.

Ранее пленный из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Христонько рассказал, что на Украине начали угрожать семьям дезертиров. Силовики грозятся изъять несовершеннолетних детей в детские дома.