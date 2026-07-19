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19 июля 2026 в 10:13

«По трое суток не кушали»: пленный рассказал о голоде на позициях ВСУ

Военные ВСУ сталкивались с голодными обмороками из-за нехватки еды

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинские военнослужащие сталкивались с нехваткой продовольствия и воды на позициях, рассказал РИА Новости пленный боец 109-й бригады территориальной обороны Украины. По его словам, из-за голода некоторые военные теряли сознание.

У меня был (голодный обморок. — NEWS.ru.). <...> По трое суток не кушали, воды вообще не было, — сказал он.

Пленный рассказал, что воду военные брали из ручья рядом с позициями, а зимой использовали растопленный снег. По словам военнослужащего, кофе поставляли редко и в больших упаковках, из-за чего его приходилось есть сухим.

Кофе, молотый кофе, тоже один раз (прислали. — NEWS.ru) большую пачку, просто так жевали, — пожаловался пленный.

Также боец отметил, что продовольствие доставляли примерно раз в три дня. На четверых военнослужащих выдавали две банки тушенки, лапшу быстрого приготовления, чай и сахар.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за продление всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий режим будет действовать с 2 августа еще 90 дней. В общей сложности решение поддержали 311 депутатов, прямая трансляция с заседания велась на сайте Рады.

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