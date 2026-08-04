Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 11:52

В России предложили перейти на электронные учебники

Председатель НСЗПП Шапкин: электронные учебники станут выгодным нововведением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Электронные учебники выгоднее бумажных, заявил RT председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Он предложил разработать программу постепенного перехода.

Практически у каждого ребенка есть гаджеты. Оснастить один раз школьные классы планшетами стоит намного дешевле, чем ежегодно тратить десятки миллиардов рублей на бумагу и услуги печати, — заявил Шапкин.

Председатель НСЗПП подчеркнул, что большой вес рюкзаков вызывает у детей проблемы со здоровьем. По его словам, это может привести к нарушениям осанки, перегрузке суставов и мышц, головным болям и переутомлению.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что каждая школа в России будет определять объем внеурочных курсов самостоятельно. Он отметил, что методические письма от ведомства носят рекомендательный характер.

Общество
школы
учебники
гаджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эпидемия Эболы в Конго вышла из-под контроля
Сенатор назвал способ борьбы с кадровым дефицитом в здравоохранении
Стали известны приоритеты стран «Большой семерки»
Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту
Германия не смогла справиться с массовым закрытием пивоварен
Стало известно о подвиге мужчины, который не пережил атаку под Волгоградом
Жительницу Кузбасса задержали за попытку проникнуть в гараж экс-мужа
«Доброе утро, любимый»: Диброва объяснила главное правило крепких отношений
Число погибших детей при атаке ВСУ под Геленджиком выросло до четырех
Курс доллара на бирже впервые с апреля превысил 81 рубль
Раскрыты детали выпуска телевизоров на обанкроченном «Кванте»
Хохотали под агонию котенка: двух малолетних живодеров привели в полицию
Кандидат в депутаты ГД объявил награду в 1 млн рублей за похищенные подписи
Дан прогноз цен на товары с Wildberries после переезда складов в Казахстан
Казанский зооботсад получил экзотическое пополнение
Россиянам дали советы, как купить настоящее оливковое масло
Сборная России по волейболу сделала необычное заявление о чемпионате мира
«Как минимум десяток»: стало известно, кого нашли в толпе мигрантов в Сеуте
Затонувший автомобиль с телами супругов нашли в реке
Ушла из жизни актриса из фильма о Человеке-пауке
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.