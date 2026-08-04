В России предложили перейти на электронные учебники

Электронные учебники выгоднее бумажных, заявил RT председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Он предложил разработать программу постепенного перехода.

Практически у каждого ребенка есть гаджеты. Оснастить один раз школьные классы планшетами стоит намного дешевле, чем ежегодно тратить десятки миллиардов рублей на бумагу и услуги печати, — заявил Шапкин.

Председатель НСЗПП подчеркнул, что большой вес рюкзаков вызывает у детей проблемы со здоровьем. По его словам, это может привести к нарушениям осанки, перегрузке суставов и мышц, головным болям и переутомлению.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что каждая школа в России будет определять объем внеурочных курсов самостоятельно. Он отметил, что методические письма от ведомства носят рекомендательный характер.