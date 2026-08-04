В Ленобласти разыскивают водителя катера, отрезавшего голову дайверу

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя катера, который наехал на дайвера на Ладожском озере, сообщает «Фонтанка». Трагедия произошла в ночь на 1 августа у крепости Орешек — мужчине отсекло голову винтом. На момент происшествия он нырял с другом.

В комитете правопорядка и безопасности Ленобласти рассказали, что заявка в аварийно-спасательную службу поступила около 5 утра 1 августа. К поискам сразу привлекли спасателей из Шлиссельбурга. Друг погибшего вытащил на берег всплывшую голову и вызвал полицию. Позже в Неве нашли руку, но тело до сих пор не обнаружено.

Спасатели обследуют акваторию с помощью эхолота и телеуправляемого аппарата «Гном». Как только тело найдут, к работе подключат водолаза.

Ранее судоводителя из Саратовской области, наехавшего на шестилетнюю девочку в Волгоградском водохранилище, задержали. В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 1 августа нетрезвый водитель катера «Волжанка» на большой скорости наехал на ребенка в акватории водохранилища в Марксовском районе.