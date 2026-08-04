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04 августа 2026 в 12:16

Испанские рабочие нашли необычный артефакт из прошлого

El Pais: испанские рабочие обнаружили мраморную голову статуи богини Венеры

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Испанские рабочие во время осушения пляжа Альмадраба в Аликанте обнаружили мраморную голову статуи древнеримской богини любви и красоты Венеры, пишет El Pais. По оценке экспертов, артефакту около 2 тыс. лет.

Находку представили в местном городе. Ей дали название Венера Аликанте. Специалисты считают, что статую изготовили в период рассвета Римской империи. Власти решили сделать голову статуи символом города.

На сегодняшний день голова статуи хранится в музее современного искусства Аликанте. По словам профессора археологии Университета Мурсии Хосе Мигеля Ногеры, вес находки составляет 14 кг, высота — 22,22 см, а ширина — 19,78 см. Эксперты считают, что голова была частью статуи, а не бюстом из-за собранных волос с пучком на затылке.

Ранее археологи раскопали в западной пустыне Египта руины хорошо уцелевшего города времен Византии. Они обнаружили жилые кварталы, датируемые IV веком, внушительную базилику, две сторожевые башни, крепостные стены и дома с парадными залами под арочными кровлями.

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