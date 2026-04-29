На гольф-курорте Трампа появилась его золотая статуя размером с дом Golfweek: на курорте Trump National Doral возвели статую Трампа высотой в 4,5 м

На гольф-курорте Trump National Doral (Майами) появилась 4,5-метровая статуя американского президента Дональда Трампа, которая мгновенно стала главной темой для обсуждения среди выступающих на чемпионате Профессиональной ассоциации гольфа. Созданная художником Аланом Коттрилом скульптура выполнена из позолоченной бронзы, передает Golfweek.

Вместе с пьедесталом высота композиции достигает 6,7 метра. Скульптура, установленная на курорте в начале апреля, изображает Трампа с поднятым вверх кулаком — эта поза отсылает к жесту, который президент продемонстрировал после покушения на него летом 2024 года.

Очень высокая и очень золотая, — охарактеризовал новый арт-объект спортсмен Мэверик Макнили.

В апреле 2025 года в гольф-клубе Trump International Golf Club уже появился памятник Трампу, подаренный ему бизнесменом Энтони Константино. Та 15-метровая скульптура получила название «Монумент непокорности» и также изображает президента с характерно поднятой рукой и сжатым кулаком.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение себя в образе Иисуса, сгенерированное искусственным интеллектом. Однако позже он «одумался» и принял решение картинку удалить.