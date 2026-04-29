На гольф-курорте Трампа появилась его золотая статуя размером с дом

Golfweek: на курорте Trump National Doral возвели статую Трампа высотой в 4,5 м

На гольф-курорте Trump National Doral (Майами) появилась 4,5-метровая статуя американского президента Дональда Трампа, которая мгновенно стала главной темой для обсуждения среди выступающих на чемпионате Профессиональной ассоциации гольфа. Созданная художником Аланом Коттрилом скульптура выполнена из позолоченной бронзы, передает Golfweek.

Вместе с пьедесталом высота композиции достигает 6,7 метра. Скульптура, установленная на курорте в начале апреля, изображает Трампа с поднятым вверх кулаком — эта поза отсылает к жесту, который президент продемонстрировал после покушения на него летом 2024 года.

Очень высокая и очень золотая, — охарактеризовал новый арт-объект спортсмен Мэверик Макнили.

В апреле 2025 года в гольф-клубе Trump International Golf Club уже появился памятник Трампу, подаренный ему бизнесменом Энтони Константино. Та 15-метровая скульптура получила название «Монумент непокорности» и также изображает президента с характерно поднятой рукой и сжатым кулаком.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение себя в образе Иисуса, сгенерированное искусственным интеллектом. Однако позже он «одумался» и принял решение картинку удалить.

Германии труба! Казахстан прекращает поставки нефти — спасибо Зеленскому
Тела троих жителей Подмосковья обнаружили в бытовке
«Покайтесь и попросите»: в РФПИ дали единственный совет Швеции
ВСУ «подбрасывают» мины в виде электронных сигарет
Спутники-шпионы и отказ от «Союзов»: Франция захотела воевать в космосе
Возвращение в РФ, критика СВО, сочувствие террористам: где сейчас Манижа
В РФПИ сравнили энергетическую борьбу ЕС с самонокаутом каратиста
Синоптик предупредила, что погода в мае утомит москвичей капризами
«Африканский корпус» России спас Мали от Украины и ЦРУ: что будет дальше
Что делать тем, чьи родственники страдали от рака: четыре важных шага
Аналитики посчитали, во сколько США обошлась операция против Ирана
Стало известно, как мирных украинцев хотят заставить строить линию обороны
Личная жизнь, угрозы бандитов, ссора с Садальским: куда пропала Удовиченко
Минкультуры проверило культовый сериал на соответствие ценностям
Представитель США в Киеве покидает свой пост из-за Трампа
«Жалко и отчаянно»: на Западе обвинили Британию в создании фейков о России
«Выстрадали эту победу»: Ватутин о 20-летии триумфа ЦСКА в Евролиге
ПСЖ с Сафоновым в составе отправил в «нокаут» «Баварию»
9 мая 2026 года: сколько лет со Дня Победы, парад без техники, кто приедет
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

