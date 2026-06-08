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08 июня 2026 в 16:03

Власти ОАЭ потребовали с российского трейдера оплату гигантского штрафа

Baza: власти ОАЭ потребовали с трейдера Назаряна погасить штраф в 4 млрд рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Власти Объединенных Арабских Эмиратов требуют от криптобизнесмена Арута Назаряна выплатить штраф в размере почти 4 млрд рублей, сообщил Telegram-канал Baza. Трейдер уже около полугода находится в заключении.

Суд приговорил Назаряна к двум годам тюрьмы и штрафу в 200 млн дирхамов (примерно 4 млрд рублей) за то, что он управлял криптобиржей без соответствующей лицензии. При этом сумма штрафа была рассчитана исходя из общего объема торгов на платформе.

Незадолго до задержания бизнесмен рассказывал, что потратил почти все свои сбережения и распродает имущество и автомобили, чтобы рассчитаться с долгами. Назарян известен не только предпринимательской деятельностью, но и в блогерской и музыкальной среде. Он выступал под псевдонимом Arut и записывал треки с такими популярными артистами, как Big Baby Tape, Люся Чеботина, The Limba и Элджей.

Ранее стало известно о задержании художницы Хатуны Аташян. Крупные блогеры обвинили ее в мошенничестве. Девушка якобы пыталась скрыться в Белоруссии. Пострадавшие написали на Аташян коллективное заявление в полицию.

До этого российские блогеры обвинили художницу в мошенничестве на 50 млн рублей. Девушка представлялась ВИП-игроком гостиничного бизнеса, обещала организацию поездок по бартеру в обмен на рекламу, но после оплаты клиенты не получали ни билетов, ни ваучеров.

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