Украинец отправил боеприпасы по почте и поплатился В Киеве задержали отправителя боеприпасов, взорвавшихся на почте

В Киеве задержали мужчину, который отправил боеприпасы по почте своему знакомому, что привело к взрыву в почтовом терминале, сообщила столичная прокуратура. По данным ведомства, инцидент произошел 5 июня на территории сортировочного центра.

Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале информацию, согласно которой арестован 35-летний мужчина. Он отправил своему знакомому в Киев боеприпасы, предназначенные для сброса с беспилотного летательного аппарата. Задержанному предъявлены обвинения в незаконном приобретении и передаче боеприпасов без соответствующего разрешения, отметили в прокуратуре. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В результате взрыва, прогремевшего 5 июня в почтовом сортировочном центре Киева, погиб 58-летний работник, еще два человека получили ранения. В связи с этими обстоятельствами дело, которое первоначально расследовалось как теракт, переквалифицировано на статью о незаконном обращении с боеприпасами.

Ранее журналисты со ссылкой на источник в силовых структурах сообщали, что на Украине был убит лейтенант сил специальных операций (ССО) с позывным Ветер. По словам собеседника, военные уверены, что это связано с частой критикой в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.