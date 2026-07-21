Украина рискует окончательно утратить остатки своего суверенитета, если не сядет за стол переговоров с Россией в самое ближайшее время, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу. По мнению эксперта, затягивание боевых действий лишь увеличивает критическую зависимость Киева от западных партнеров.

Если Киев немедленно не сядет за стол переговоров с Россией, он потеряет остатки своего суверенитета, — сказал Мумлу.

По словам эксперта, каждая новая задержка неизбежно ослабляет текущие и будущие переговорные позиции украинской стороны. Аналитик убежден, что прямой диалог с Москвой остается единственным способом избежать новых потерь и сохранить государственность.

Москва при этом неоднократно подчеркивала готовность к дипломатическому урегулированию конфликта. Однако в Кремле также отмечали, что Россия пока не видит перспектив для быстрого возобновления переговоров по Украине.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Соединенные Штаты на данный момент не стремятся урегулировать украинский кризис. Администрация США в настоящее время сосредоточена на разрешении обстановки в районе Персидского залива.