Появились подробности о состоянии раненного в Сватово 10-летнего мальчика Раненного в Сватово 10-летнего мальчика подключили к аппарату ИВЛ

Раненного при украинском обстреле города Сватово 10-летнего мальчика госпитализировали, рассказал главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Сергей Манищенков. По его словам, которые приводит ТАСС, ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

10-летний мальчик: осколочные ранения мягких тканей головного мозга, проникающее ранение грудной клетки, ранение мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Ребенок поступил в тяжелом состоянии, состоянии аппаратной вентиляции, находится в отделении реанимации на аппарате ИВЛ, — отметил Манищенков.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ударили по 10 муниципалитетам Луганской Народной Республики за сутки. В ходе атаки по Сватово пострадали четыре человека, в том числе два ребенка — 10 и 14 лет.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об ударе ВСУ по нескольким населенным пунктам региона. По его словам, скончалась женщина 1986 года рождения в Великих Копанях, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.