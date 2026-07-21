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21 июля 2026 в 15:22

Появились подробности о состоянии раненного в Сватово 10-летнего мальчика

Раненного в Сватово 10-летнего мальчика подключили к аппарату ИВЛ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Раненного при украинском обстреле города Сватово 10-летнего мальчика госпитализировали, рассказал главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Сергей Манищенков. По его словам, которые приводит ТАСС, ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

10-летний мальчик: осколочные ранения мягких тканей головного мозга, проникающее ранение грудной клетки, ранение мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Ребенок поступил в тяжелом состоянии, состоянии аппаратной вентиляции, находится в отделении реанимации на аппарате ИВЛ, — отметил Манищенков.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ударили по 10 муниципалитетам Луганской Народной Республики за сутки. В ходе атаки по Сватово пострадали четыре человека, в том числе два ребенка — 10 и 14 лет.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об ударе ВСУ по нескольким населенным пунктам региона. По его словам, скончалась женщина 1986 года рождения в Великих Копанях, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

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