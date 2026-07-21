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21 июля 2026 в 19:21

Суд рассмотрит дело командира ВСУ об ударах по Ростовской области

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Южный окружной военный суд заочно рассмотрит дело в отношении украинского командира бригады беспилотных авиационных комплексов Андрея Дзяния, который обвиняется в руководстве ударами БПЛА по Ростовской области, сообщает РИА Новости. Рассмотрение дела назначено на 28 июля.

В суд направлено уголовное дело в отношении командира 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов полковника Андрея Дзяния. Гражданин Украины обвиняется по части 4 статьи 205.1, — сказано в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 23 марта 2025 года под командованием Дзяния украинские военные атаковали Ростовскую область, в результате чего в Морозовском районе погиб один человек. Сам командир ВСУ находится в розыске.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что истребители-бомбардировщики ВКС России Су-34 уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ. Под удары попали объекты противника в ДНР и Запорожской области.

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