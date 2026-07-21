Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 21:18

Легковушку отбросило в большегрузы после столкновения с грузовиком

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Кемеровской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Легковой автомобиль Renault выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком, а затем влетел в еще два большегруза в Кемеровской области, сообщил Telegram-канал регионального МВД. В результате погиб водитель иномарки, еще четверо человек пострадали.

Предварительно установлено, что 74-летний водитель Renault Kaptur выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем, после чего легковое транспортное средство отбросило в два других большегруза, — рассказали в МВД.

Ранее на Дмитровском шоссе в Москве напротив входа в Тимирязевский районный суд опрокинулся на бок грузовик, перевозивший продукты питания. Движение в районе происшествия было затруднено.

До этого в Алтайском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и мусоровоза. Конструкция для погрузки мусорных контейнеров, сорвавшаяся с проезжавшего спецавтомобиля, упала на автобус городского маршрута № 5. По предварительным данным, автобус в момент происшествия находился на стоянке. Три человека, включая подростка, получили травмы.

Регионы
Кемеровская область
ДТП
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Лучший город на земле»: актер Ващилин о Москве
«Козел отпущения»: политолог назвал причину смещения Сырского
Два американских булли набросились на пятилетнего ребенка в Подмосковье
Зеленский встретился с Федоровым на фоне протестов из-за его отставки
Лукашенко назначил нового начальника тыла белорусских ВС
В Москве раскрыли дело о хищении миллиардов рублей на авиазапчастях
Легковушку отбросило в большегрузы после столкновения с грузовиком
Жертва Эпштейна пыталась заразиться ЗППП, чтобы избавиться от него
Россиянин сорвался с высоты во время восхождения на Памире
Россию атаковали 123 украинских дрона
Сыгравший Кеннеди актер внезапно сменил имидж
Велогонщик сломал ключицу после допинг-теста в два часа ночи
Самбурская послала матом поклонницу из-за записки в букете
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец сделал признание
Парламент Молдавии утвердил состав нового правительства
Пожар на складе Wildberries в Электростали полностью потушили
«На грани жизни и смерти»: раскрыто состояние лидера «Матери-Армении»
На выплаты жителям одного региона выделят 5 млрд рублей
Россия обогнала Германию и стала европейским лидером по производству пива
Курс иены упал до рекордно низкого значения впервые с 1986 года
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.