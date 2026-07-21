Легковушку отбросило в большегрузы после столкновения с грузовиком

Легковушку отбросило в большегрузы после столкновения с грузовиком Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Кемеровской области

Легковой автомобиль Renault выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком, а затем влетел в еще два большегруза в Кемеровской области, сообщил Telegram-канал регионального МВД. В результате погиб водитель иномарки, еще четверо человек пострадали.

Предварительно установлено, что 74-летний водитель Renault Kaptur выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем, после чего легковое транспортное средство отбросило в два других большегруза, — рассказали в МВД.

Ранее на Дмитровском шоссе в Москве напротив входа в Тимирязевский районный суд опрокинулся на бок грузовик, перевозивший продукты питания. Движение в районе происшествия было затруднено.

До этого в Алтайском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и мусоровоза. Конструкция для погрузки мусорных контейнеров, сорвавшаяся с проезжавшего спецавтомобиля, упала на автобус городского маршрута № 5. По предварительным данным, автобус в момент происшествия находился на стоянке. Три человека, включая подростка, получили травмы.