Пенсионерка попала под следствие за переводы в общественное объединение

Пенсионерка попала под следствие за переводы в общественное объединение В Кузбассе задержали пенсионерку по делу о финансировании экстремистов

В Кузбассе задержали 61-летнюю женщину по подозрению в оказании материальной помощи экстремистской организации, сообщили в следственном управлении СК России по региону. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование экстремистской деятельности».

С марта по май 2023 года фигурантка, находясь на территории города Березовского, осуществила переводы денежных средств в целях финансирования и обеспечения деятельности межрегионального общественного объединения, признанного в России экстремистским, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что количество дропов за первую половину 2026 года сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Также объем подозрительных операций с их участием снизился на 60%.

До этого ФСБ задержала гражданина России 1977 года рождения, подозреваемого в подготовке подрыва автомобиля участника СВО в Ставропольском крае. Фигурант, по версии ведомства, самостоятельно установил контакт с представителем украинской спецслужбы и начал изготавливать самодельное взрывное устройство.