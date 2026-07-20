Росфинмониторинг зафиксировал снижение операций через дропов

Количество дропов в России в первой половине 2026 года снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге. Также уменьшился объем подозрительных операций.

По информации кредитных организаций, за I полугодие 2026 года количество дропов по сравнению с I полугодием 2025 года сократилось на 15%. При этом объем подозрительных операций с участием дропов снизился на 60%, — сообщили в Росфинмониторинге.

Дропперы — это подставные лица, которые за вознаграждение предоставляют мошенникам свои банковские карты или счета. Они используются для обналичивания и перевода денежных средств, полученных незаконным путем. В России уголовная ответственность для дропперов действует с июля 2025 года.

Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что мошенники начали использовать новую схему обмана россиян в аэропортах с помощью QR-кодов. Злоумышленники предлагают пассажирам отсканировать его якобы для получения скидок, бонусов или участия в акциях магазинов беспошлинной торговли.