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21 июля 2026 в 19:06

Первое кино с Михаилом Ефремовым после тюрьмы: что известно, сюжет фильма

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Михаил Ефремов впервые снимется в кино после выхода из колонии. Что известно о фильме, кто режиссер, как сейчас живет Ефремов?

Какой будет первая роль Ефремова после колонии

Михаил Ефремов сыграет одну из главных ролей в фильме «Отец. Еще отец». Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что картину представили сегодня на питчинге в Фонде кино.

Режиссером фильма станет Александр Баршак («12 месяцев», «День выборов — 2», «Елки-иголки»).

По словам создателей, фильм «соответствует сразу нескольким государственным приоритетам в сфере культуры».

«Конечно же, это семейные ценности. Мы показываем семью живой, проблемной, что делает ее еще более ценной. Через поступки героев мы ставим четкие нравственные границы и ориентиры», — рассказали на питчинге в Фонде кино.

О чем будет фильм «Отец. Еще отец» с Ефремовым

Telegram-канал «Небожена» кратко изложил сюжет «комедийной драмы» — так жанр фильма определили создатели.

«История о московском учителе, который соглашается поставить провальный спектакль в Ельце и „закопать“ местный театр, чтобы закрыть ипотеку. Проблема в том, что худрук этого театра — его родной отец, которого он никогда не знал», — пишет «Небожена».

Александр Баршак заявил, что все актеры уже подтвердили свое участие в съемках — вторую главную роль сыграет Данила Козловский, также в актерском составе заявлены Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.

«В [показанном на питчинге] ролике должен был быть Даня Козловский, он передавал всем большой привет, он с нами, как и все остальные артисты, представленные в кастинге. У нас не дримкаст, не ИИ-шный, а самый настоящий, живой каст», — добавил Баршак.

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создатели картины рассчитывают на финансирование от Фонда кино. Бюджет фильма должен составить 130 млн рублей. На продвижение картины планируется потратить еще около 70 млн рублей — их частично получат от прокатчика, а также от «неназванного частного инвестора», с которым команда проекта ведет переговоры, пишут «Осторожно, новости».

Где успел сыграть Ефремов после выхода из тюрьмы, как он живет, с кем

В сентябре 2020 года Михаил Ефремов пьяным выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого в итоге погиб. Суд над заслуженным артистом России привлек внимание из-за многочисленных скандалов: записи с камер наблюдения исчезли, Ефремов менял звездных адвокатов, то признавал, то отрицал свою вину, представлял свидетелей, которые утверждали, что актер был в машине не один. В ходе процесса Минюст РФ объявил, что лишит адвокатского статуса защитника Эльмана Пашаева, и возбудил дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

В итоге Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы и освободился условно-досрочно в апреле 2025 года, отбыв более четырех лет заключения.

После освобождения Ефремов, успевший объявить о завершении актерской карьеры, вновь начал играть в театре. В феврале 2026 года он вышел в спектакле «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова.

Анна Михалкова в роли бывшей жены и Михаил Ефремов в роли бывшего мужа в сцене из спектакля «Без свидетелей» Анна Михалкова в роли бывшей жены и Михаил Ефремов в роли бывшего мужа в сцене из спектакля «Без свидетелей» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Между тем актер съехал от своей прежней семьи. В сентябре 2025 года он развелся со своей пятой женой Софьей Кругликовой и оставил ей шестикомнатную московскую квартиру в Плотниковом переулке за 200 млн. Ефремов съехался со своей девушкой актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой и стал жить в «двушке» на Садовом кольце. SHOT отмечает, что Дарья Белоусова — бывшая жена Шамиля Хаматова, брата актрисы Чулпан Хаматовой. Она младше Ефремова на 20 лет.

По данным СМИ, Ефремов и Белоусова уже были вместе на момент ДТП, из-за которого актер отправился в колонию: именно у нее дома полиция впервые допрашивала актера после смертельной аварии.

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