«Мыкается, злобой исходит»: Хаматова договорилась — ее объявят иноагентом?

Народная артистка России Чулпан Хаматова, проживающая в Латвии, дала интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Что грозит актрисе за оскорбление российской власти, как складывается ее карьера в эмиграции и на каких условиях возможно ее возвращение в РФ — в материале NEWS.ru.

Что грозит Чулпан Хаматовой за оскорбление РФ

В беседе с Гордоном Хаматова осудила СВО, а также негативно высказалась в адрес бывших соотечественников. По мнению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, ей может грозить уголовная ответственность за дискредитацию органов российской власти. Собеседник заявил, что уже направил обращение в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести лингвистическую экспертизу высказываний актрисы.

«Пока мы не получили заключение [из Генеральной прокуратуры]. Но наши лингвисты и психологи нашли в словах Хаматовой состав преступления. За это есть уголовная статья. Мы надеемся, что профильные структуры проведут полноценную проверку и артистку привлекут к ответственности. Хаматова очень много говорит [негативного в адрес России], проживает в стране НАТО — почему она до сих пор не иноагент?» — выразил недоумение собеседник.

По его словам, артистке может грозить до трех лет лишения свободы. Он добавил, что в этом же обращении попросил проверить, из каких иностранных источников она получает финансирование. Если в отношении нее будет возбуждено уголовное дело и суд признает ее виновной, то Хаматова может вернуться в Россию в статусе заключенного — «в камеру к бомжам», отметил Бородин.

Почему Чулпан Хаматова уехала из России

В феврале 2022 года Хаматова уехала с детьми в отпуск. После начала СВО она заявила, что приняла решение не возвращаться в Россию. Артистка обосновалась в Риге, где ранее приобрела недвижимость.

Позже она заявляла, что якобы не жалеет об отъезде, однако скучает по родителям, которые живут в Казани. По словам Чулпан, они отрицательно восприняли ее отъезд из России.

Чулпан Хаматова

За что Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра

После переезда в Латвию актриса присоединилась к труппе Нового Рижского театра. Спектакли с ее участием не пользовались спросом у зрителей. Летом 2024 года Хаматову уволили. Сама она утверждала, будто ушла по собственному желанию.

«А что еще она могла сказать? Что оказалась не нужна на Западе со своим „великим талантом“? Что тыкается-мыкается, неприкаянная?! Оттого злобой и исходит. И на родину уже возврата нет — слишком много накосорезила, не простят ее ни зрители, ни коллеги. Выражает сочувствие ВСУ, тем самым, которые в курском приграничье расстреливали мирное население, включая детей и стариков. Как возможно такое?» — недоумевает кинорежиссер Олег Забугорский, который, наоборот, вернулся с семьей из США в Россию после начала СВО.

Кинорежиссер Владимир Хотиненко, снимавший Хаматову в нескольких проектах, назвал эмиграцию Чулпан ее «личной драмой». «Не ведает, что творит», — предположил он, призвав артистку к покаянию. «Есть такое понятие в православии — покаяние. Ты можешь успеть это сделать даже в последние секунды жизни. Рядом с Иисусом был распят разбойник. И он первым попал в рай. Но представляете, какого масштаба должно быть покаяние?» — отметил деятель культуры.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью NEWS.ru предположил, что с помощью скандального интервью актриса решила привлечь к себе внимание возможных западных спонсоров. «Хаматовой, скорее всего, перестали платить за ее оппозиционные высказывания. И она ищет способы монетизации [своих антироссийских высказываний]. Ей бы хотелось, чтобы в России зазвучали призывы ее посадить: в таких случаях западные „кураторы“ платят больше. А ей же надо на что-то жить. Но не дождется. Хаматова — бесцветная мышь. Она отсутствует как явление в России и никому не интересна. Давно отрезанный ломоть», — выразил мнение парламентарий.

Читайте также:

«У меня много огня в характере»: Дина Корзун о съемках с Харди, ИИ, МХАТе

«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО

Миронова обвинила экс-мужа в насилии, судится с ним из-за сына: подробности