29 апреля 2026 в 18:35

«В камеру к бомжам»: Бородин назвал возможность возвращения в РФ Хаматовой

Бородин: Хаматовой грозит уголовная ответственность за дискредитацию власти РФ

Чулпан Хаматова
Народной артистке России Чулпан Хаматовой может грозить уголовная ответственность за дискредитацию органов российской власти, выразил мнение в беседе с NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он заявил, что написал обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести лингвистическую экспертизу высказываний актрисы.

Пока мы не получили заключение. Но наши лингвисты и психологи нашли в словах Хаматовой состав преступления. За это есть уголовно наказуемая статья. Мы надеемся, что [профильные структуры] проведут полноценную проверку, и Чулпан привлекут к ответственности. Хаматова в последнее время очень много говорит [негативных слов в адрес России], почему она до сих пор не иноагент? — недоумевает Бородин.

На днях Хаматова дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в котором резко высказалась об СВО и российской власти. Глава ФПБК считает, что артистка должна уважать страну, в которой на протяжении многих лет зарабатывала.

В этом же обращении [в генпрокуратуру] мы попросили проверить Хаматову на иностранное финансирование [ее деятельности]. Если будет возбуждено уголовное дело, то она может вернуться в Россию — в камеру к бомжам, — заключил Бородин.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Русь Православная» Михаил Иванов призвал установить в российском медиаполе полный запрет на любое упоминание Хаматовой. По его словам, подобные меры являются вынужденными, но необходимыми для защиты общества.

Кинорежиссер и народный артист России Владимир Хотиненко, не раз снимавший Хаматову в своих картинах, предположил, что эмиграция Чулпан после начала специальной военной операции является ее личной драмой. Вернется актриса в Россию или нет, зависит от нее самой, отметил Хотиненко.

