Активистку приговорили к 17 годам колонии за спонсирование террористов Активистка Шевченко получила 17 лет за финансирование украинских террористов

Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы активистку Анастасию Шевченко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), ранее осужденной за участие в нежелательной организации, сообщил ТАСС представитель суда. Ее обвинили в финансировании батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Росфинмониторинг внес Шевченко в перечень террористов и экстремистов в мае 2025 года. В 2021 году суд в Ростове-на-Дону признал ее виновной в участии в нежелательной организации, в деятельности которой нашли угрозу конституционному строю страны. Она состояла в «Открытой России».

Ранее житель Москвы был осужден за государственную измену и оказание финансовой помощи ВСУ. В период с июля по декабрь 2022 года 28-летний мужчина многократно переводил деньги на криптовалютные кошельки. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Суд также назначил фигуранту штраф в размере 100 тыс. рублей.