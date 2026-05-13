Россиянин проведет в тюрьме больше 10 лет за финансирование ВСУ

Россиянин проведет в тюрьме больше 10 лет за финансирование ВСУ Житель Москвы получил 12 лет колонии за госизмену и помощь ВСУ

Житель Москвы осужден за государственную измену и оказание финансовой помощи ВСУ, сообщили в управлении ФСБ России по Чувашии. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Суд также назначил фигуранту штраф в размере 100 тыс. рублей, передает РИА Новости.

Верховный суд Чувашской республики признал жителя Москвы виновным в государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (статья 275 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 100 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с июля по декабрь 2022 года 28-летний житель Москвы многократно переводил деньги на криптовалютные кошельки. В дальнейшем средства использовались для финансирования ВСУ.

Ранее в Томской области несовершеннолетний был признан виновным в государственной измене и попытке совершения теракта на участке железной дороги. Суд назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.