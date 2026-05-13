Биолог ответил, где обитают африканские клещи

Африканские клещи обитают в сухой и пустынной местности, рассказал НСН научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Он отметил, что они всегда жили в южных регионах России.

Обитают они в южных регионах нашей страны, но если мы говорим о Европейской России, то это Крым, Краснодарский край, Волгоградская область, Калмыкия. Однако они предпочитают исключительно очень сухие места обитания. Поэтому если вы оказались в месте, которое похоже на сухую полупустыню или пустыню, то с ними есть вероятность встретиться. Если вокруг зеленая травка, текут ручьи или лес, то их там не будет, — рассказал Марьинский.

Биолог подчеркнул, что от такого вида паразитов будут работать те же репелленты, что и от обычных клещей. По его словам, чтобы избежать укуса, необходимо соблюдать стандартные меры профилактики.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор представил обновленный перечень регионов России, где сохраняется повышенный риск заражения клещевым энцефалитом. В список вошли субъекты из всех федеральных округов, включая отдельные районы с наиболее неблагоприятной ситуацией.