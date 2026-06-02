В Кремле раскрыли, сколько иностранцев примут участие в ПМЭФ-2026

Около 20 тыс. человек из более 100 стран примут участие в ПМЭФ-2026, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Мероприятие пройдет с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

На форуме будут присутствовать многочисленные гости. В настоящий момент, как меня информировали, подтверждено участие где-то 20 тыс. человек из более 100 стран мира, — сказал Ушаков.

Ранее стало известно, что вице-председатель КНР Хань Чжэн в период с 4 по 8 июня посетит Россию и Белоруссию, а также примет участие в работе Петербургского международного экономического форума. Представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Китай готов совместно с Россией реализовывать важные договоренности, достигнутые в ходе встречи глав двух государств в мае.

До этого сообщалось, что американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ. Отмечается, что она также является блогером-миллионником, на ее YouTube-канал подписано более 6 млн человек. Оуэнс с марта 2024 года неоднократно делала заявления, согласно которым супруга французского президента Брижит Макрон якобы родилась мужчиной.