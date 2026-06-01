Американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил ТАСС информированный источник. Отмечается, что она также является блогером-миллионником, на ее YouTube-канал подписано более 6 млн человек.

Да, примет участие, — сказал собеседник журналистам.

Оуэнс с марта 2024 года неоднократно делала заявления, согласно которым супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит на самом деле родилась мужчиной. В сентябре 2025 года Макрон и его жена собирались представить в суде доказательства, опровергающие эти утверждения.

Ранее Оуэнс уже посетила Москву, отметив, что российская столица — очень красивый город. По ее словам, на самом деле атмосфера в городе далека от негативного образа, который стараются сформировать западные СМИ.

Между тем отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск отметил впечатляющую красоту россиян. Он подчеркнул, что жители страны производят крайне приятное впечатление своим внешним видом.