Трамп осудил нападки Оуэнс на супругу президента Франции Трамп опубликовал пародию на Time и обрушился на журналистку Кэндис Оуэнс

Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналистку Кэндис Оуэнс и назвал ее «мерзким человеком года». Свой пост он оформил вместе со стилизованной обложкой американского журнала Time.

Поводом стали заявления Оуэнс о первой леди Франции Брижит Макрон. Ранее журналистка утверждала, что супруга президента Франции «родилась мужчиной».

Ее нападки на первую леди Франции достойны презрения. Я считаю, что <...> у нее чрезвычайно низкий IQ! — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

К посту он прикрепил изображение, где Оуэнс размещена на псевдообложке Time. На ней присутствуют надписи «Кэндис Оуэнс лжет, лжет, лжет», «защищает насильников» и другие комментарии в ее адрес.

Оуэнс активно публиковала видео, в которых утверждала, что Брижит Макрон якобы «родилась мужчиной». По данным источника, с марта 2024 года она способствовала распространению этой информации в США. Позднее журналистка выпустила серию роликов под названием Becoming Brigitte («Становление Брижит»), после чего тема получила «мировую известность».

