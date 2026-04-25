25 апреля 2026 в 04:21

Трамп осудил нападки Оуэнс на супругу президента Франции

Трамп опубликовал пародию на Time и обрушился на журналистку Кэндис Оуэнс

Фото: IMAGO/WILL OLIVER/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналистку Кэндис Оуэнс и назвал ее «мерзким человеком года». Свой пост он оформил вместе со стилизованной обложкой американского журнала Time.

Поводом стали заявления Оуэнс о первой леди Франции Брижит Макрон. Ранее журналистка утверждала, что супруга президента Франции «родилась мужчиной».

Ее нападки на первую леди Франции достойны презрения. Я считаю, что <...> у нее чрезвычайно низкий IQ! — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

К посту он прикрепил изображение, где Оуэнс размещена на псевдообложке Time. На ней присутствуют надписи «Кэндис Оуэнс лжет, лжет, лжет», «защищает насильников» и другие комментарии в ее адрес.

Оуэнс активно публиковала видео, в которых утверждала, что Брижит Макрон якобы «родилась мужчиной». По данным источника, с марта 2024 года она способствовала распространению этой информации в США. Позднее журналистка выпустила серию роликов под названием Becoming Brigitte («Становление Брижит»), после чего тема получила «мировую известность».

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины против Великобритании, но в том случае, если Лондон не отменит налог на цифровые услуги. Администрация уже изучает возможные меры в ответ на текущую политику.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

