В Екатеринбурге после атаки БПЛА эвакуировали 50 человек

В Екатеринбурге после атаки БПЛА эвакуировали 50 человек

После атаки БПЛА на Екатеринбург было эвакуировано 50 человек, написал губернатор Свердловской области Денис Паслер у себя Telegram-канале. По его словам, в результате атаки был поврежден жилой дом.

Информация о случившемся уточняется. Губернатор сообщил, что в Свердловской области действует режим «Ковер». Воздушное пространство закрыто на всех высотах. Работают системы ПВО.

Глава региона заявил, что ответственные службы и ведомства принимают меры для обеспечения безопасности. Он призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность.

Паслер рекомендовал по возможности не выходить на улицу. Если человек уже находится вне помещения, он посоветовал укрыться в капитальном строении или подземном укрытии, например в переходе или паркинге. По его словам, в безопасном месте следует оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Губернатор подчеркнул, что нельзя подбирать обломки или пытаться перемещать их. Он также призвал не снимать работу ПВО или беспилотников. О подозрительных объектах Паслер предложил сообщать по номеру 112.

Ранее Паслер у себя в соцсетях сообщал об атаке беспилотника. Он отметил, что жилой дом получил повреждения.