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04 июня 2026 в 13:04

Четыре десятка нелегальных мигрантов задержали в крупном российском городе

В Екатеринбурге полицейские задержали 42 нелегальных мигранта во время рейда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Екатеринбурге в ходе рейда полицейские задержали 42 нелегальных мигранта, работавших в цехах по переработке рыбы, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. Уточняется, что 12 из них уже выдворены из страны за незаконное нахождение на территории страны.

Всего сотрудники полиции обнаружили два цеха по обработке и упаковке рыбной продукции на территории промзоны в Кировском районе. При проверке выяснилось, что практически никто из находившихся там иностранцев не говорит по-русски и не имеет при себе документов, при этом паспорта и иная документация были найдены в комнате бригадира.

Все задержанные мигранты были доставлены в управление МВД для проверки соблюдения миграционного законодательства. В итоге 30 иностранцев получили административные штрафы за работу без разрешающих документов.

В настоящее время полиция устанавливает собственников предприятия и лиц, которые трудоустроили нелегалов. Рейд проводили сотрудники уголовного розыска совместно с представителями управления по вопросам миграции при силовой поддержке СОБР и ОМОН Росгвардии.

Ранее нижняя палата парламента на пленарном заседании одобрила во втором и окончательном чтениях пакет инициатив по борьбе с незаконным перемещением мигрантов. В частности, срок на прохождение врачебной комиссии сокращается с полутора месяцев до 30 суток.

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