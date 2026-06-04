Раскрыт истинный мотив ВСУ в подрыве транспорта в России Член СВОП Гагин: ВСУ атакуют транспорт в России для подрыва экономики регионов

Вооруженные силы Украины наносят удары по транспортной инфраструктуре России, стремясь подорвать экономику регионов, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин. По его словам, такие атаки направлены на дестабилизацию логистики.

ВСУ с самого начала конфликта наносили удары по гражданским объектам либо инфраструктуре России. Атакуя трассы, гражданские автомобили либо рейсовые автобусы, в том числе вместе с военной техникой, они сковывают нашу логистику в принципе. Доставка того же горючего, продуктов питания, любых товаров и услуг осуществляется именно по дорогам общего пользования. Это вопрос энергетической и продовольственной безопасности. Это прежде всего бьет по экономике регионов, которые находятся под достаточно интенсивными ударами, — высказался Гагин.

Он подчеркнул, что ВСУ наносят удары хаотично, не заботясь о том, какую машину поражают — гражданскую или военную. По словам члена СВОП, Киев, не добиваясь успехов на фронте, переключился на партизанскую тактику. Однако, как отметил Гагин, российской армии это не наносит значительного ущерба.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Енакиево ДНР увеличилось до 12 человек. В Минтрансе также обнародовали имена пассажиров рейса.