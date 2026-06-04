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04 июня 2026 в 16:52

Раскрыто, почему Зеленский публично заявляет о планах атак на Россию

Военэксперт Кнутов: Зеленский заявляет об атаках на РФ ради запугивания людей

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил увеличением масштаба ударов по России ради запугивания населения, пояснил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал публичное заявление политика, озвученное в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. По словам Кнутова, таким образом Киев стремится добиться заключения мирного соглашения на своих условиях.

Слова Зеленского о планах ударов по России этим летом — это очередной этап эскалации и террора в отношении мирного населения. Он заявил, что планирует добиться такого положения, когда россияне потребуют мира. Как он может к этому прийти? Зеленский хочет применить путь запугивания граждан и стремится сорвать сезон отдыха в Крыму, чтобы посеять ужас. Но заключения мира на его условиях никогда не будет, — сказал военный эксперт.

Ранее Зеленский выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить условия прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что открыт к любому формату переговоров.

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