Раскрыто, почему Зеленский публично заявляет о планах атак на Россию Военэксперт Кнутов: Зеленский заявляет об атаках на РФ ради запугивания людей

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил увеличением масштаба ударов по России ради запугивания населения, пояснил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал публичное заявление политика, озвученное в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. По словам Кнутова, таким образом Киев стремится добиться заключения мирного соглашения на своих условиях.

Слова Зеленского о планах ударов по России этим летом — это очередной этап эскалации и террора в отношении мирного населения. Он заявил, что планирует добиться такого положения, когда россияне потребуют мира. Как он может к этому прийти? Зеленский хочет применить путь запугивания граждан и стремится сорвать сезон отдыха в Крыму, чтобы посеять ужас. Но заключения мира на его условиях никогда не будет, — сказал военный эксперт.

Ранее Зеленский выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить условия прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что открыт к любому формату переговоров.