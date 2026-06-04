Украинец превратил гараж в пыточную: мужчину били молотком и гаечным ключом

В Одессе 23-летний мужчина пришел в дом к бывшей сожительнице, но оказался пленником в подвале гаража. По версии следствия, новый партнер женщины удерживал его всю ночь и избивал подручными предметами. Теперь подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Разговор-ловушка

На прошлой неделе 23-летний мужчина пришел к знакомой в частный дом в Хаджибейском районе Одессы. У калитки его встретил 33-летний сожитель хозяйки. Мужчина знал, что гость раньше состоял в отношениях с владелицей дома, и предложил ему поговорить в гараже.

Однако мирного разговора не получилось. По данным следствия, агрессор силой затолкал молодого человека в подвальное помещение гаража и начал избивать.

Сначала он наносил удары руками и резиновым шлангом. Затем надел на потерпевшего наручники и пристегнул его к металлической конструкции на стене.

Ночь пыток

После этого, как считают правоохранители, нападавший еще сильнее ограничил свободу своей жертвы. Он связал мужчине руки и ноги проводами, а рот заткнул кляпом, чтобы тот не мог позвать на помощь.

В течение всей ночи пленника избивали различными предметами, которые попадались под руку. Среди них были гаечный ключ и молоток. Следствие квалифицирует действия подозреваемого как причинение потерпевшему физических страданий и сильной физической боли.

Фото: Социальные сети

Лишь утром мужчине удалось воспользоваться удобным моментом, вырваться и обратиться за помощью. После побега он сообщил о случившемся в полицию.

Уголовное дело

Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, а сотрудники полиции разыскали и задержали предполагаемого нападавшего. Давать показания о своих действиях мужчина отказался.

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли предметы, которые, по версии следствия, использовались при совершении преступления, а также другие вещи, представляющие интерес для расследования.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением физических страданий, и пытки — деяние, направленное на причинение сильной физической боли.

Суд удовлетворил ходатайство полиции и отправил подозреваемого под стражу без права внесения залога. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Хаджибейской окружной прокуратуры Одессы. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям составляет шесть лет лишения свободы.

Читайте также:

Сын отнял нож: священник едва не зарезал супругу под Воронежем

Бодибилдер без штанов: в Воронеже мужчина показывает детворе гениталии

Экзорцист-педофил: опальный священник снова угодил в скандал

Кормил аспирином, чтобы истекла кровью: египтянин чуть не убил россиянку

«Собака съела ежа»: живодер пинал таксу в подъезде