Военэксперт назвал причину издевательств над солдатами в рядах ВСУ Военэксперт Онуфриенко: командование ВСУ относится к солдатам как к заключенным

Издевательства над солдатами Вооруженных сил Украины со стороны командиров имеют под собой очевидную причину, сказал в беседе с NEWS.ru военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, руководство армии относится к мобилизованным как к заключенным.

Насильственная мобилизация означает, что солдаты, не успевшие сбежать по дороге, нуждаются в таком же надзоре, как заключенные. Самовольное оставление части приняло массовый характер еще осенью прошлого года — тогда киевский режим был вынужден засекретить эти данные, потому что цифра перевалила за полмиллиона документально зафиксированных случаев. Отсюда и колючая проволока, и собаки [для охраны мобилизованных], — пояснил Онуфриенко.

При этом, по словам эксперта, даже прошедшие боевую подготовку украинские бойцы «не горят желанием» погибать за своих командиров. Бежать они пытаются не только из частей, но и непосредственно с передовой, отметил он.

Поэтому — заградотряды и удары дронами по отступающим, мы это видим не первый год. Система работает эффективно: в плен к нам попадает очень мало людей. Иного от них ждать не приходится, тем более что сама украинская власть построена на нацистских принципах и применяет нацистские методы — даже к своим военнослужащим, — заключил Онуфриенко.

Ранее стало известно, что командир 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ Олег Ширяев приказывал убивать и подвергать пыткам провинившихся подчиненных. По данным источников, он запытал до смерти сотни мобилизованных.