Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 15:10

Военэксперт назвал причину издевательств над солдатами в рядах ВСУ

Военэксперт Онуфриенко: командование ВСУ относится к солдатам как к заключенным

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Издевательства над солдатами Вооруженных сил Украины со стороны командиров имеют под собой очевидную причину, сказал в беседе с NEWS.ru военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, руководство армии относится к мобилизованным как к заключенным.

Насильственная мобилизация означает, что солдаты, не успевшие сбежать по дороге, нуждаются в таком же надзоре, как заключенные. Самовольное оставление части приняло массовый характер еще осенью прошлого года — тогда киевский режим был вынужден засекретить эти данные, потому что цифра перевалила за полмиллиона документально зафиксированных случаев. Отсюда и колючая проволока, и собаки [для охраны мобилизованных], — пояснил Онуфриенко.

При этом, по словам эксперта, даже прошедшие боевую подготовку украинские бойцы «не горят желанием» погибать за своих командиров. Бежать они пытаются не только из частей, но и непосредственно с передовой, отметил он.

Поэтому — заградотряды и удары дронами по отступающим, мы это видим не первый год. Система работает эффективно: в плен к нам попадает очень мало людей. Иного от них ждать не приходится, тем более что сама украинская власть построена на нацистских принципах и применяет нацистские методы — даже к своим военнослужащим, — заключил Онуфриенко.

Ранее стало известно, что командир 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ Олег Ширяев приказывал убивать и подвергать пыткам провинившихся подчиненных. По данным источников, он запытал до смерти сотни мобилизованных.

Европа
Украина
ВСУ
пытки
Кристина Воронина
К. Воронина
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать и ее сожитель осуждены пожизненно за убийство девочки
В Воронеже осквернили мурал с изображением военнослужащих
Гособвинение назвало срок для Лерчек по делу о продаже марафонов
В зоне СВО начали применять дроны с уникальными опциями
Мэр Москвы рассказал о строительстве путепровода на Ярославском направлении
Россиянам рассказали о схеме обмана со звонками от имени сотрудников судов
Военэксперт назвал причину издевательств над солдатами в рядах ВСУ
«Не сидим в окопе»: Медведев указал, как России нужно поступить с санкциями
Медведев связал санкции Запада против бизнеса с попыткой победить Россию
Медведев объяснил, почему России не страшны «дикие» санкции
Мурашко назвал три главных фактора риска развития рака и болезней сердца
Крупное ДТП с автобусом унесло жизни десятков людей
В Канаде выяснили, на кого работал «крот» в штаб-квартире НАТО
Питон Вома родила детенышей в Московском зоопарке
Экономист предположил, сколько продлится топливный кризис в Европе
Московские ветврачи спасли проглотившую 10 резинок кошку
Врачи раскрыли состояние женщины, которой медведь откусил половину руки
Жителям Петербурга пообещали дожди в начале августа
Житель Краснодара арестован за фейки об армии
Преподаватель МГУ пропал без вести в Тверской области
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.