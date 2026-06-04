«Полк смерти» под Сумами и «купол» над Киевом: новости СВО на вечер 4 июня

«Полк смерти» под Сумами и «купол» над Киевом: новости СВО на вечер 4 июня

Командование ВСУ перебросило под Сумы «полк смерти», российская армия освободила Комсомольское в Запорожской области, «Герани» поразили солнечную электростанцию «Никопольская», украинские власти пожертвовали защитой регионов ради «купола» над Киевом. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 4 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Под Сумами заметили «полк смерти»

Командование ВСУ перебросило в район Великой Рыбицы Сумской области дополнительные подразделения 225-го отдельного штурмового полка, известного как «полк смерти», рассказал источник в российских силовых структурах. По его словам, такое решение принято на фоне колоссальных потерь.

Военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что Киев опасается потерять контроль над территориями. Он уточнил, что украинское командование вынуждено стягивать боеспособные резервы на север, в том числе под Сумы, в попытке стабилизировать ситуацию. Украинская армия испытывает острый кадровый голод на всех участках линии боевого соприкосновения, а Сумское направление находится в особенно плачевном положении, добавил военэксперт.

ВС РФ освободили Комсомольское

Российские военнослужащие группировки «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. По подсчетам ведомства, уничтожено более роты противника, зачищено до пяти квадратных километров территории, взято под контроль свыше 250 строений.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Об освобождении населенного пункта в Запорожской области днем 4 июня сообщили военкоры. По информации источника, контроль над одним из важных узлов обороны противника установили подразделения 114-го мотострелкового полка.

«Герани» разнесли крупнейшую солнечную ферму ВСУ

ВС РФ поразили солнечную электростанцию «Никопольская» в Днепропетровской области, которую использовали украинские войска, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, удары наносились с помощью беспилотников типа «Герань».

Отмечается, что пораженный объект находится в районе населенного пункта Старозаводское. «Никопольская» — крупнейшая на Украине солнечная ферма, сооруженная в 2019 году. Ее установленная мощность составляет 200 МВт.

Кроме того, российская армия за сутки нанесла поражение по местам хранения и площадкам запуска беспилотников ВСУ. Также под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах в зоне СВО.

Украина оказалась безоружной ради «купола» над Киевом

Украина перебросила остатки зенитно-ракетных комплексов Patriot в Киев, чтобы создать «купол» над столицей, оставив другие города прикрываться дешевыми системами радиоэлектронной борьбы Lima, сообщили источники. По их информации, в стране осталось около пяти восстановленных ЗРК, которые стянули в столицу из других регионов, однако запаса ракет для них хватит лишь на несколько месяцев.

ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отмечается, что из-за финансовых трудностей поставки американских Patriot были приостановлены, так как одна установка стоит около $1,5 млрд. Региональные подразделения, в свою очередь, остались с бюджетными РЭБ Lima, способными лишь нарушать работу беспилотников, но бесполезными против крылатых ракет. Марочко подтвердил информацию о стягивании Patriot к Киеву. Он констатировал, что Украина, по сути, осталась безоружной.

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