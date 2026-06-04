ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 17:00

«Полк смерти» под Сумами и «купол» над Киевом: новости СВО на вечер 4 июня

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Командование ВСУ перебросило под Сумы «полк смерти», российская армия освободила Комсомольское в Запорожской области, «Герани» поразили солнечную электростанцию «Никопольская», украинские власти пожертвовали защитой регионов ради «купола» над Киевом. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 4 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Под Сумами заметили «полк смерти»

Командование ВСУ перебросило в район Великой Рыбицы Сумской области дополнительные подразделения 225-го отдельного штурмового полка, известного как «полк смерти», рассказал источник в российских силовых структурах. По его словам, такое решение принято на фоне колоссальных потерь.

Военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что Киев опасается потерять контроль над территориями. Он уточнил, что украинское командование вынуждено стягивать боеспособные резервы на север, в том числе под Сумы, в попытке стабилизировать ситуацию. Украинская армия испытывает острый кадровый голод на всех участках линии боевого соприкосновения, а Сумское направление находится в особенно плачевном положении, добавил военэксперт.

ВС РФ освободили Комсомольское

Российские военнослужащие группировки «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. По подсчетам ведомства, уничтожено более роты противника, зачищено до пяти квадратных километров территории, взято под контроль свыше 250 строений.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Об освобождении населенного пункта в Запорожской области днем 4 июня сообщили военкоры. По информации источника, контроль над одним из важных узлов обороны противника установили подразделения 114-го мотострелкового полка.

«Герани» разнесли крупнейшую солнечную ферму ВСУ

ВС РФ поразили солнечную электростанцию «Никопольская» в Днепропетровской области, которую использовали украинские войска, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, удары наносились с помощью беспилотников типа «Герань».

Отмечается, что пораженный объект находится в районе населенного пункта Старозаводское. «Никопольская» — крупнейшая на Украине солнечная ферма, сооруженная в 2019 году. Ее установленная мощность составляет 200 МВт.

Кроме того, российская армия за сутки нанесла поражение по местам хранения и площадкам запуска беспилотников ВСУ. Также под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах в зоне СВО.

Украина оказалась безоружной ради «купола» над Киевом

Украина перебросила остатки зенитно-ракетных комплексов Patriot в Киев, чтобы создать «купол» над столицей, оставив другие города прикрываться дешевыми системами радиоэлектронной борьбы Lima, сообщили источники. По их информации, в стране осталось около пяти восстановленных ЗРК, которые стянули в столицу из других регионов, однако запаса ракет для них хватит лишь на несколько месяцев.

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отмечается, что из-за финансовых трудностей поставки американских Patriot были приостановлены, так как одна установка стоит около $1,5 млрд. Региональные подразделения, в свою очередь, остались с бюджетными РЭБ Lima, способными лишь нарушать работу беспилотников, но бесполезными против крылатых ракет. Марочко подтвердил информацию о стягивании Patriot к Киеву. Он констатировал, что Украина, по сути, осталась безоружной.

Читайте также:

Атака на пассажирский поезд, удар по ТЭС, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 4 июня

Наступление ВС России на Харьков 4 июня: бегство ВСУ, «азовцы» в мясорубке

Борисполь горит, пылают нефтебазы: удары по Украине 4 июня, куда попали

Россия
Украина
Сумская область
Запорожская область
Киев
Андрей Марочко
ВС РФ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
Путин заявил, что проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
«По восходящей»: Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину
Эксперт оценил последствия иранского кризиса для мировой экономики
Лантратова потребовала от ООН осудить удары ВСУ по мирным гражданам
Памятник Булгакову снесли в Киеве
Депутат бундестага от АдГ ответил на критику за визит на ПМЭФ
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.