Борисполь горит, пылают нефтебазы: удары по Украине 4 июня, куда попали

«Герани» в ночь на 4 июня вновь нанесли точный удар по целям в Киеве. Сколько ракет и БПЛА использовались для атаки, где горят локомотивы, идут блэкауты, уничтожены БПЛА?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 4 июня

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 4 июня Россия запустила по целям на Украине баллистическую ракету «Искандер-М» и 293 ударных БПЛА. Применялись различные модели беспилотников «Герань» (в том числе реактивные), «Гербера», «Италмас», реактивные барражирующие боеприпасы «Бандероль» и дроны — имитаторы целей «Пародия».

ВСУ подтверждают, что целей достигли баллистическая ракета и 24 ударных БПЛА в 11 районах; также сообщается о «падении обломков» в 12 районах. Эти данные могут быть сильно неполными: так, ВСУ не сообщают об ударе крылатой ракеты Х-59/Х-69 в Юрьевке (Днепропетровская область).

Утром ВС РФ продолжают наносить воздушные удары. Беспилотники атакуют Киев, Харьков, Сновск и Ракитное в Ровенской области. В нескольких районах ВКС РФ нанесли удары корректируемыми авиабомбами.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какую цель поразили «Герани» под Киевом 4 июня

Telegram-канал «Герань цветущая» сообщил об успешном ударе ВС РФ в районе киевского аэропорта Борисполь.

«Герани» ночью в Киеве уничтожили автопарк с бензовозами-заправщиками. [На Украине] бросились отрицать удар по бензоколонне в Киеве. Стоянка бензовозов-заправщиков возле аэропорта Борисполь пылает до сих пор. В том числе были машины, заправляющие самолеты», — сообщает канал.

Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще один удар по запасам горючего был нанесен в Киевской области.

«Около полуночи ударом „Герани“ в районе села Переяславского поражена нефтебаза ООО „БРСМ-Нафта“», — сообщает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Нефтебазу «Переяславское» украинские СМИ назвали рекордной по объемам хранения СУГ (сжиженных углеводородов). База считается одной из крупнейших на Украине и в прошлом неоднократно становилась объектом рейдерских захватов и имущественных споров.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах «Искандеров» по Днепропетровску 4 июня

Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил о серии ударов «Искандерами» по Днепропетровску. По его данным, три баллистические ракеты поразили две цели — аэродром и крупный склад сети АТБ. По другим данным, удар был нанесен БПЛА «Герань».

«Первые две ракеты нанесли удар по распределительному складу сети АТБ. По данным сопротивления, на момент удара на объекте находилось не менее 300 беспилотников, подготовленных к дальнейшему распределению и использованию. После попаданий возник мощный пожар, столб густого черного дыма был виден из различных районов города», — сообщает Лебедев.

Третья ракета поразила район аэродрома Авиатор, расположенного южнее Днепропетровска.

Также известно об ударе по крупной ж/д станции Синельниково в Днепропетровской области. «Укрзализница» вынуждена была пустить поезда в обход.

Минобороны РФ не комментировало это информацию.

Где еще поражены цели на Украине в ночь на 4 июня

Источники Лебедева сообщили также о ракетных ударах по Харькову. Удары пришлись по северной и южной частям города, возможно, применялись снаряды «Торнадо-С». Какие цели поражены, пока неизвестно.

РСЗО «Торнадо-С» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Сумской области за сутки было шесть ударов корректируемыми авиабомбами и как минимум 24 удара БПЛА, сообщают «Хроники Гераней». В Запорожской области за то же время было не менее 24 КАБ, три ракетных удара РСЗО/ОТРК и как минимум 35 ударов БПЛА.

В Сновске (Черниговская область) под удар попало оборотное локомотивное депо Сновск (ТЧ-12) Юго-Западной железной дороги.

В Одесской области был нанесен удар по порту «Южный» и Белярам, под удар попала критическая инфраструктура и складские помещения, сообщают «Хроники Гераней».

В Сарнах Ровенской области начались отключения света после атаки БПЛА, сообщили местные власти.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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