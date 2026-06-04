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04 июня 2026 в 09:59

Украина пожертвовала защитой регионов ради «купола» над Киевом

SHOT: Украина оставила регионы с дешевой ПВО ради переброски Patriot под Киев

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина перебросила остатки зенитно-ракетных комплексов Patriot в Киев, чтобы создать «купол» над столицей, оставив другие города прикрываться дешевыми системами радиоэлектронной борьбы Lima, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, в стране осталось около пяти восстановленных ЗРК, которые стянули в столицу из других регионов, однако запаса ракет для них хватит лишь на несколько месяцев.

В материале говорится, что из-за финансовых трудностей поставки американских Patriot были приостановлены, так как одна установка стоит около $1,5 млрд. Региональные подразделения, в свою очередь, остались с бюджетными РЭБ Lima, способными лишь нарушать работу беспилотников, но бесполезными против крылатых ракет.

Военный эксперт подполковник ЛНР Андрей Марочко в беседе с каналом подтвердил информацию о стягивании Patriot к Киеву. Он констатировал, что Украина, по сути, осталась безоружной.

Это бесполезная в какой-то степени груда техники, которая не позволяет обеспечивать то действие, которое она должна выполнять функционально. То есть сейчас украинское небо напоминает своеобразный такой дуршлаг, — убежден Марочко.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что страна не может защититься от ударов ВС РФ. По его словам, текущий уровень оснащения ПВО не позволяет перехватывать ракеты. Он также пожаловался на недостаточную помощь США при поставке ракет для ПВО.

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