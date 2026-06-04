Раскрытие объектов ВСУ и наступление ВС РФ: новости СВО на утро 4 июня

ВС РФ успешно наступают северо-восточнее Доброполья, телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области, в России может появиться трибунал над украинскими преступниками. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 3 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ успешно наступают северо-восточнее Доброполья

Российские войска продолжают наступательные действия на Добропольском направлении, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, подразделения ВС РФ добились определенных результатов сразу на нескольких участках. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Марочко уточнил, что российские военные добились успехов в районе населенного пункта Новый Донбасс. По его данным, была расширена зона контроля северо-восточнее Доброполья, в районе населенного пункта Кучеров Яр.

Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ

Российские военнослужащие получили координаты объектов ВСУ после изучения мобильного телефона испанского наемника. По информации источника в силовых структурах, полученные сведения использовались для дальнейшей разведки и нанесения огневого поражения по выявленным целям.

Источник добавил, что Родригес ранее служил в морской пехоте и с 2024 года участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Также утверждается, что он длительное время проживал в Харькове и имел специальный пропуск для свободного перемещения по территории страны.

Российские войска продвигаются в ДНР

Российские войска продолжают продвижение к западу от Красноармейска, заявил на полях Петербургского международного экономического форума глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, продвижение фиксируется в районе населенного пункта Гришино.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Он также заявлял, что ВС РФ продолжают продвигаться в Красном Лимане в ДНР. По словам Пушилина, в городе сохраняется сложная обстановка, поскольку боевые действия идут непосредственно в городской застройке.

В России может появиться трибунал над украинскими преступниками

Россия прорабатывает возможность создания трибунала над украинскими преступниками, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, работа в этом направлении уже ведется.

Мирошник отметил, что преступления совершаются в зоне юрисдикции российской правовой системы. Речь идет как о конституционных территориях РФ, так и о прифронтовых территориях.

Белоусов раскрыл, какая система скоро появится в ВС РФ

Новая система информационного взаимодействия будет внедрена в группировки Вооруженных сил России к сентябрю, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, группировка «Центр» уже активно использует эту систему в работе.

Министрам обороны стран ОДКБ представили перспективные образцы вооружения и техники, включая элементы разведывательно-ударных комплексов. Разработанная по поручению главы Минобороны система уже внедряется в группировки войск, задействованные в зоне СВО, и объединяет пользователей в единый контур взаимодействия.

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