Российские войска продвигаются на одном из участков фронта Пушилин сообщил о продвижении российских войск к западу от Красноармейска

Российские войска продолжают продвижение к западу от Красноармейска, заявил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, продвижение фиксируется в районе населенного пункта Гришино.

Также продвижение в районе Гришино. Здесь для нас важно направление Сергеевки, — заявил Пушилин.

Ранее он заявлял, что ВС РФ продолжают продвигаться в Красном Лимане в ДНР. По его словам, в городе сохраняется сложная обстановка, поскольку боевые действия идут непосредственно в городской застройке.

До этого старший оператор батальона войск беспилотных систем с позывным Грин заявил, что один расчет БПЛА 98-й дивизии ВДВ за последний месяц сорвал четыре попытки украинских военных переправиться через Днепр в Херсонской области. По его словам, до левого берега так никто и не добрался.

В то же время в Минобороны РФ сообщили: российские войска ударили по инфраструктуре шести военных аэродромов на Украине. Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях.