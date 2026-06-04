Белоусов раскрыл, какая система скоро появится в войсках России Белоусов сообщил о внедрении новой системы в группировки ВС РФ

Новая система информационного взаимодействия будет внедрена в группировки Вооруженных сил России к сентябрю, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, которые передает пресс-служба ведомства, группировка «Центр» уже активно использует эту систему в работе.

Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка «Центр» уже вовсю работает. Очень большой спрос на эту систему, — заявил Белоусов.

Министрам обороны стран ОДКБ представили перспективные образцы вооружения и техники, включая элементы разведывательно-ударных комплексов. Разработанная по поручению главы Минобороны система уже внедряется в группировки войск, задействованные в зоне СВО, и объединяет пользователей в единый контур взаимодействия.

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил, что ряд проектов по разработке тяжелых боевых БПЛА находится на завершающей стадии испытаний. По его словам, компания поставила в приоритет сектор тяжелых беспилотников.