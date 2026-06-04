В МО РФ раскрыли, какую цель поразили «Герани» в Днепропетровской области Минобороны: ВС РФ ударили по электростанции «Никопольская» под Днепром

Военнослужащие Вооруженных сил России поразили солнечную электростанцию «Никопольская» в Днепропетровской области, которую использовали украинские войска, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Как уточнили в ведомстве, удары наносились с помощью беспилотников типа «Герань». Отмечается, что пораженный объект находится в районе населенного пункта Старозаводское.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. По информации источника, подразделения 114-го мотострелкового полка взяли под контроль один из важных узлов обороны противника. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Прежде армия России освободила Верхнюю Терсу Запорожской области. Населенный пункт считался важным логистическим и оборонительным узлом ВСУ.