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04 июня 2026 в 13:25

В МО РФ раскрыли, какую цель поразили «Герани» в Днепропетровской области

Минобороны: ВС РФ ударили по электростанции «Никопольская» под Днепром

Беспилотник «Герань» Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Военнослужащие Вооруженных сил России поразили солнечную электростанцию «Никопольская» в Днепропетровской области, которую использовали украинские войска, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Как уточнили в ведомстве, удары наносились с помощью беспилотников типа «Герань». Отмечается, что пораженный объект находится в районе населенного пункта Старозаводское.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. По информации источника, подразделения 114-го мотострелкового полка взяли под контроль один из важных узлов обороны противника. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Прежде армия России освободила Верхнюю Терсу Запорожской области. Населенный пункт считался важным логистическим и оборонительным узлом ВСУ.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что к сентябрю в группировки Вооруженных сил России будет внедрена новая система информационного взаимодействия. По его словам, данная система завершает боевую апробацию.

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Днепропетровская область
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ВС РФ
Электростанции
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