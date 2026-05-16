16 мая 2026 в 09:45

Авария вынудила приостановить работу энергоблока на АЭС «Онагава»

Реактор АЭС «Онагава» в Японии остановил работу из-за радиоактивной утечки

Японская энергетическая компания Tohoku Electric Power объявила о временной приостановке работы второго энергоблока атомной электростанции «Онагава» в префектуре Мияги. Решение о внеплановом техническом осмотре было принято после обнаружения небольшого объема пара, содержащего радиоактивные вещества, в турбинном здании объекта, передает пресс-служба компании.

Утечка произошла из резервуара, который предназначен для сбора конденсата отработанного пара. Инцидент был зафиксирован персоналом станции 15 мая, однако оперативно устранить проблему не получилось. В связи с этим специалистам пришлось остановить реактор для проведения детального и полноценного обслуживания неисправного оборудования.

В Tohoku Electric Power подчеркнули, что никакого выброса опасных радиоактивных веществ за пределы самой станции зафиксировано не было. На момент этого происшествия АЭС «Онагава» функционировала в режиме пробной эксплуатации перед планируемым возобновлением полноценной коммерческой работы.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что станция готова допустить экспертов МАГАТЭ к атакованной ВСУ лаборатории внешнего радиационного контроля. Однако прежде необходимо создать соответствующие условия безопасности.

Азия
Япония
АЭС
Электростанции
