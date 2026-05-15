15 мая 2026 в 18:12

Глава МИД Китая назвал последствие конфронтации Пекина и Вашингтона

Ван И: конфронтация КНР и США приведет к катастрофе для обеих стран

Ван И Фото: Global Look Press
Конфронтация КНР и США приведет к катастрофе для обеих стран и для всего мира, заявил глава МИД Китая Ван И. По его словам, которые приводит Центральное телевидение страны, сотрудничество Пекина и Вашингтона может принести много пользы.

Конфронтация [Китая и США] обречена на катастрофу как для обеих стран, так и для всего мира, — сказал Ван И.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что возрождение Китая и стремление США «сделать Америку снова великой» могут развиваться параллельно и не противоречить друг другу. Он подчеркнул, что китайско-американские отношения являются наиболее важными двусторонними отношениями в мире.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Китаем станут лучше, чем когда-либо. По его словам, обе стороны предпринимают попытки для укрепления связи.

13 мая Трамп впервые за девять лет прибыл в Пекин с государственным визитом. До этого поездка нынешнего американского лидера в Китай проходила с 8 по 11 ноября 2017 года во время его первого президентского срока.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
